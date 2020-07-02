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02.07.2020 21:04
Рубрика: Легковые авто

Автозазеркалье

Чеченские программисты разработали виртуальный конфигуратор машины
Текст: Роман Кияшко (Грозный)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143 (8197)
С помощью новой технологии, которую создала группа программистов и дизайнеров, можно услышать рев двигателя, сесть за руль и заглянуть под капот автомобиля.
Фото: Magomed Aliev/youtube Фото: Magomed Aliev/youtube
Фото: Magomed Aliev/youtube

Проект под названием Expocar - детище восьми молодых новаторов. Руководитель стартапа Магомед Алиев отмечает, что разработкой они занялись в марте, как раз в период самоизоляции из-за коронавируса.

Фото: iStock
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-У нас уже готова демоверсия, - говорит он. - И первым наш продукт внедрит автосалон в Грозном. Надеюсь, что уже через пару месяцев его посетители смогут протестировать новинку.

Сейчас потенциальные покупатели, зайдя на сайт дилера, видят, какие опции к авто предлагает производитель. Клиенты могут подобрать цвет кузова, отделку салона и прочее. Однако если нужной машины нет в наличии, приходится довольствоваться фотографиями, инфографикой или видео. А вот с помощью Expocar можно "попасть" внутрь авто, завести его, послушать работу двигателя, открыть бардачок, заглянуть в багажник. "Когда клиент приходит в автосалон, нужной модели он может там и не найти. Существуют сотни конфигураций модели, и у покупателя нет возможности увидеть каждую, а также оценить преимущества в случае выбора той или иной опции. Наш стартап меняет ситуацию путем интерактивного взаимодействия с машиной", - объясняет Алиев.

С помощью Expocar можно "попасть" внутрь авто, завести его, послушать работу двигателя...

По его словам, подобные технологии в автобизнесе существовали и ранее. Крупные компании использовали их для демонстрации своих новинок, но массово внедрять виртуальный конфигуратор не стали.

Идеей чеченских программистов заинтересовалась ближневосточная компания Flat6Labs Bahrain. Ее представители выделили на развитие стартапа 32 тысячи долларов в обмен на десятую долю в проекте. Чеченские новаторы планируют пополнять свой конфигуратор новыми опциями. Ближайшая цель - выйти на авторынки России и Ближнего Востока.