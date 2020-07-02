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02.07.2020 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане завели дело о жестоком обращении со львенком

Текст: Николай Грищенко

Прокуратура дагестанского города Избербаш завела уголовное дело на бывших владельцев восьмимесячного львенка по кличке Симба. Их обвиняют в жестоком обращении с животным.

Фото: iStock
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В ходе предварительного дознания было установлено, что в феврале-марте восьмимесячному львенку были нанесены многочисленные увечья. Животное лишилось части волос, у него появились язвы и начали отказывать лапы. 24 марта ветеринары оказали львенку помощь и передали его в Центр реабилитации диких животных и птиц "Спаси меня" в Челябинск. Там Симба пошел на поправку.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой внесено представление в отдел МВД России по городу Избербаш, где ранее не нашли основания для возбуждения уголовного дела.

Санкции статьи 245 УК России предусматривают наказание от штрафа в размере 80 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Кстати

В июне в Волгоградской области полицейские обнаружили в автобусе, следовавшем из Махачкалы в Москву, львенка. Документов на перевозку животного у водителя не оказалось. Львенок оказался истощен и сильно напуган. Позже животное передали в крымский питомник "Тайган".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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