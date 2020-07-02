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02.07.2020 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР нашли сорвавшийся в реку автомобиль с двумя погибшими

Текст: Михаил Сухарев

В ходе поисково-спасательной операции на реке Баксан в Кабардино-Балкарии специалисты МЧС смогли обнаружить сорвавшийся 30 июня в реку автомобиль. Как сообщили в ГУ МЧС республики, в машине находились тела погибших женщины и девушки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике
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- В 16 часов обнаружили автомобиль в пойме реки Баксан за селом Былым, около 600 метров от указанного места падения. Деформированный автомобиль подняли на берег и деблокировали, в нем обнаружили двоих погибших, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На момент падения авто в реку, в нем находились три человека, 22-летняя женщина, 17-летняя девушка и 14-летний мальчик. Последнего в машине не было, его поиски продолжаются. 24-летний водитель успел выпрыгнуть перед падением.

В зоне поисков работают больше 200 человек из республиканских сил МЧС и МВД, а также сотрудники администрации Эльбрусского района и волонтеры.

Как сообщалось ранее, автомобиль сорвался в реку Баксан 30 июня около 18 часов вечера, водитель не справился с управлением, но успел покинуть машину до того, как она сорвалась в ущелье реки. Поиски дважды прерывались на ночь и возобновлялись рано утром.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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