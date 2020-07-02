В Петербурге военный эксперт осужден за продажу данных о ФСБ

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор военному эксперту Центра стратегической конъюнктуры Владимиру Неелову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, он осужден по статье 275 УК РФ "Государственная измена" и приговорен к лишению свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

- Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что Владимир Неелов специализировался на изучении частных военных кампаний. Он был арестован по подозрению в госизмене осенью 2018 года. Вину военный эксперт признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.