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02.07.2020 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге военный эксперт осужден за продажу данных о ФСБ

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор военному эксперту Центра стратегической конъюнктуры Владимиру Неелову.

Фото: 46.мвд.рф
Курский полицейский арестован по подозрению в госизмене

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, он осужден по статье 275 УК РФ "Государственная измена" и приговорен к лишению свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

- Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что Владимир Неелов специализировался на изучении частных военных кампаний. Он был арестован по подозрению в госизмене осенью 2018 года. Вину военный эксперт признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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