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02.07.2020 22:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В РАН нашли 33 претендента на звание "Город трудовой доблести"

Текст: Александр Емельяненков
Пусть в Коврове, Пензе и Северодвинске не огорчаются, что этих городов не оказалось в списке первых 20 претендентов на звание "Город трудовой доблести", который президент России Владимир Путин озвучил на совещании с членами Российского оргкомитета "Победа".
Северодвинск. Фото: Олег Кулешов / РИА Новости Северодвинск. Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Северодвинск. Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Буквально сразу по его завершении академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков сообщил на своей странице в Facebook, что комиссия Российской академии наук дала положительное заключение на 33 города, представивших свои заявки.

Фото: iStock
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Названия еще тринадцати - сверх двадцати, уже поименованных главой государства, - академик Тишков не привел, но заверил совершенно твердо, что "через год будет пополнение". Тем более, что президент рекомендации принял, а ученым и всем, кто был задействован в подготовительной работе, выразил благодарность.

По сведениям "Российской газеты", которые подтвердили в структурах РАН, в числе тех, кто подавал заявку на присвоение почетного звание "Город воинской доблести", но в первую двадцатку не попал, были (привожу по алфавиту) Барнаул, Каменск-Уральский (Свердловская область), Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Пенза, Северодвинск (в годы войны и до 1957 года включительно - Молотовск).

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Еще несколько экспертов называют Владимир и Ковров Владимирской области, а также Вятку (бывший Киров) и Кузнецк Пензенской области. Хотя российских городов, жители которых внесли особый вклад в победу над врагом, гораздо больше. Но у всякого такого конкурса-отбора есть свои условия. Для подтверждения особого вклада должны быть предоставлены документы и свидетельства, например - о вручении городам и предприятиям города переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны. А также сведения о награждении работников этих предприятий государственными наградами за трудовые подвиги.

Общий порядок действий для получения звания "Город трудовой доблести" определен недавно принятым федеральным законом. А в дополнение к нему Указом президента России установлено, что почетное звание будет присваиваться раз в год - в канун 1 Мая.

Между тем

"Севмаш" - за присвоение Северодвинску звания "Город трудовой доблести"

В годы войны на территории завода №402, как изначально назывался "Севмаш", было развернуто бесперебойное производство военной и гражданской продукции. За выполнение программы оборонного заказа в 1944 году предприятию было вручено Красное знамя Государственного Комитета обороны. Завод вышел в число передовых в отрасли. За самоотверженный труд 457 работников удостоены высоких государственных наград. Двум заводчанам, воевавшим на фронте, присвоено звание Героя Советского Союза.

Поэтому на предприятии поддержали инициативу Совета ветеранов и городской администрации о присвоении Северодвинску звания "Город трудовой доблести". Необходимый пакет документов был своевременно передан на рассмотрение Российской академии наук. Оттуда получено положительное экспертное заключение.

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