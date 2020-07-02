"Ангелами этой весны" и "Рыцарями в белых халатах" сегодня часто называют медиков, которые уже несколько месяцев героически работают в условиях пандемии. В соцсетях выложены тысячи комментариев со словами благодарности людям, продолжающим сутками находиться в больницах, спасая жизни. В их числе молодой доктор из Красноармейского района Кубани Алексей Коновалов.

Вахта нон-стоп

- Не раз убеждался в коварстве нового коронавируса, - говорит заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов. - У некоторых людей инфекцию выявили случайно, внешне болезнь практически не проявлялась, а легкие уже были поражены.

Еще в марте на Кубани обычные больницы стали перепрофилировать в закрытые госпитали для лечения больных с COVID-19. Сейчас таких учреждений 20. Один из них в начале апреля открылся в Красноармейском районе. Его заведующим стал 39-летний Коновалов, и уже почти три месяца он не покидает госпиталь.

- Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ, - поясняет доктор. - Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев.

Впрочем, чудо медики создавали сами, изводя вирус изнурительной, тяжелой работой. К сожалению, спасти удалось не всех. И каждую смерть руководитель госпиталя воспринимал как личную трагедию. В этом он признался во время телефонного разговора с корреспондентом "РГ".

Заведующий строго следит за безопасностью коллег и гордится, что практически никто из них не заразился. Персонал живет в соседнем корпусе, после смен отдыхает в ординаторских и сестринских. Кто выдержал месяц, кто больше, а доктор Коновалов продолжает бессменно нести вахту.

Конечно, сильно скучает по семье, особенно по сыну-первокласснику. "Очень хочется обнять Ванюшку, но, думаю, это произойдет не раньше чем через месяц, - говорит доктор. - Хотя пациентов стало заметно меньше. Вчера закрыли третий этаж - там никого не осталось. Надеемся, что после отмены на Кубани карантина не будет всплеска заболеваний".

Защищайтесь от гриппа

В драгоценные минуты своего отдыха Алексей ответил на вопросы "РГ". Получилось блиц-интервью. Времени на большее просто не было.

Алексей, как известно, COVID-19 - коварная болезнь. В чем это проявляется?

Алексей Коновалов: Коварство инфекции в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно.

С учетом вашего огромного опыта что посоветуете коллегам-медикам?

Алексей Коновалов: Жестко выполнять требования и рекомендации, разработанные минздравом по ведению и лечению больных с COVID-19.

Кто выдержал месяц, кто больше, а доктор Коновалов продолжает нести вахту в ковидном госпитале

Люди выписываются от вас полностью здоровыми? Или им еще предстоит пройти период реабилитации?

Алексей Коновалов: По-всякому. Некоторым все-таки предстоит пройти период реабилитации.

Какие рекомендации даете таким пациентам?

Алексей Коновалов: В основном - проводить ежегодную сезонную профилактику от гриппа.

Когда появится вакцина, всем надо будет прививаться? И тем, кто уже переболел?

Алексей Коновалов: Вот когда будет вакцина, тогда и поговорим...

"Гордимся вашим сыном"

Алексей родился и вырос в станице Чебургольской. После школы поступил в Кубанский медуниверситет, окончил интернатуру и 14 лет назад вернулся в родной район. И уже через шесть лет возглавил терапевтическое отделение, а потом и отделение паллиативной медицинской помощи ЦРБ. По словам коллег, за годы своей работы Алексей Викторович ни разу не допустил ошибки, недосмотра, небрежных или самонадеянных действий. Все отмечают его исключительную компетентность, владение современными методами диагностики и лечения больных с различными заболеваниями, умение принимать решения в экстремальных ситуациях.

Наверное, именно поэтому доктору Коновалову доверили возглавить открывшийся госпиталь. Он расположен в районном центре, станице Полтавской, на территории больничного городка, в отдельно стоящем трехэтажном корпусе. Теперь здесь - "красная зона", войти в которую могут только медики, облаченные в специальные защитные костюмы. Земляки относятся к ним как к героям. Об этом сказал глава Красноармейского района Юрий Васин, когда в канун Дня медицинского работника приехал в Чебургольскую к родителям доктора Коновалова. Его отца он дома не застал: Виктор Андреевич (кстати, лучший механизатор местного сельхозпредприятия) вывел свою жатку в поле, где началась уборка зерновых. Поэтому благодарственное письмо было вручено маме, Ирине Андреевне.

- Алексей Викторович, безо всякого преувеличения, - герой нашего времени. Я горжусь вашим сыном и рад, что такие люди живут и работают в Красноармейском районе, - сказал Васин. Глава попросил передать поздравления с профессиональным праздником супруге доктора, Юлии Анатольевне, медсестре районной поликлиники. А также вручил цветы и памятный подарок его родной тете - заслуженному работнику здравоохранения Кубани Светлане Павловне Коноваловой, которая без малого 40 лет проработала главным врачом Чебургольской амбулатории.

В тот день и сам Алексей Викторович поздравлял с профессиональным праздником своих коллег, которые продолжают работать в закрытом госпитале. Дозвонившись, мы спросили, что он им пожелал. "Терпения и здоровья", - ответил доктор Коновалов.

Алое сердце на стене

Масштабные картины появились в эти дни на стенах зданий многих кубанских городов. Их объединяет общий сюжет - борьба с новой коронавирусной инфекцией.

К примеру, огромные граффити с изображением медицинского работника на фоне алого сердца и надписью "Спасибо врачам!" украсили стену жилого дома на улице 1 Мая напротив Краснодарской краевой клинической больницы N 1. И еще один рисунок - на здании центра здоровья ККБ N 2, где сейчас живут сотрудники, работающие в "красной зоне" открывшегося здесь госпиталя.

В Новороссийске героям современности посвятили сразу два стрит-арт объекта. Яркие граффити под названием "Герои России на все времена" с изображением врача, морского офицера и строителя разместили на фасаде семиэтажного дома на улице Набережной. А картина-благодарность "Спасибо врачам!" нарисована на стене здания горбольницы. Так медиков Кубани поддержали представители уличного искусства.

А в Анапе трогательное изображение врачей в масках и защитных костюмах украсило вход в городскую больницу курорта.

Спасибо, доктор!

За самоотверженный труд во время пандемии медиков поблагодарил губернатор Кубани. "У нас девять тысяч медиков в инфекционных госпиталях, поликлиниках, в службе скорой помощи оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. Вы были там, где опаснее всего. Неделями, месяцами на работе. Это подвиг людей в белых халатах!" - сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в этом году на оснащение больниц и поликлиник, строительство новых крупных объектов, создание сети первичного медицинского звена, поддержку медработников было выделено 106 миллиардов рублей, 63 миллиарда из них - из краевого бюджета.

- Сложно искать плюсы в той ситуации, которая у нас сегодня сложилась, говорит вице-губернатор Анна Минькова. - Но все-таки один из них - у нас серьезным образом изменилось отношение к врачам. Ситуация напомнила всем, что это важная и необходимая профессия, и то, какие результаты мы имеем в плане заражения, а главное, выздоровления, - это их заслуга.