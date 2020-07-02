В Ростовской области начали проверку после опасного сближения самолетов

Обстоятельства опасного сближения пассажирских самолетов в небе Ростовской области будут изучены сотрудниками Южной транспортной прокуратуры.

"По факту опасного сближения воздушных судов проводится проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры", - сообщили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Аналогичную проверку проведут и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве установят обстоятельства и причины инцидента, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за безопасность воздушного движения.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что 10 июня в 300 километрах от Ростова-на-Дону на высоте 11300 метров произошло опасное сближение самолетов Airbus A320 и Boeing 777. Как уточнили в СК, инцидент произошел вечером в 18.15 с самолетами, летевшими на встречных курсах. Один самолет следовал рейсом Осло-Дубай, в то время как второй самолет, выполнявший рейс в Москву, набирал высоту из ростовского аэропорта.

В результате на одном из воздушных судов сработала система предупреждения столкновения самолетов. В ситуацию вмешался диспетчерский центр, который развел борты. После изменения курсов полеты завершились в штатном режиме.