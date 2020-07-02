Дизельная подводная лодка М-261 ("Малютка"), несшая боевую службу в составе Черноморского флота, стоит на набережной парка 30-летия Победы столицы Кубани уже 39 лет. Субмарина - экспонат музея военной техники "Оружие Победы" - пришла в упадок: обшивка корпуса покрыта ржавчиной, изрешечена сквозными отверстиями.

Попытки подключить к реставрации мэрию Краснодара провалились, поэтому неравнодушные горожане сами собрали на это деньги.

За ремонт взялись 15 ветеранов флота. Каждые выходные они с помощью подручных инструментов и сварочного аппарата "штопают" субмарину. Одни счищают старую краску, другие вырезают из корпуса сгнившие части.

- Делаем все сами как можем. Инструменты приносим из дому, - поясняет бывший подводник Виктор Литвинов.

Главная задача - восстановить и покрасить корпус (кое-где отверстия достигают огромных размеров).

- Мы пригласили для консультации специалиста Темрюкского судоремонтного центра. Он посоветовал в первую очередь укрепить леерное ограждение и подготовить бетонный пьедестал по всему периметру субмарины, чтобы исключить попадание воды внутрь корпуса. Все это требует значительных финансовых затрат, - говорит член совета старшин Краснодарского отделения Российского морского собрания Александр Кавун. - К примеру, родной металл у лодки толстый - пять миллиметров, но такой не достанешь, да и трудно приварить к помятому корпусу. На заплаты идут листы в полтора миллиметра, иногда просто оцинкованная жестянка.

Попытки подключить к реставрации мэрию Краснодара провалились

Малую субмарину спустили на воду 21 мая 1955 года. На Черном море она прослужила до 1965-го, долгое время стояла законсервированной, пока ее не отбуксировали в 1981 году по реке Кубани в Краснодар. Внутренние отсеки переоборудовали в музей, там проводили экскурсии. Но в 90-е экспонат оказался заброшен. Правда, моряки-ветераны на лодке несколько раз устраивали субботники. А в 2016-м установили памятный знак "Морякам, уроженцам Кубани, отдавшим жизнь за Родину".

И хотя подлодка является одной из достопримечательностей Краснодара, для властей она "обременительный экспонат". Это подтверждает и полученный в феврале 2020 года инициативной группой ответ из краевой администрации: "Парк культуры и отдыха 30-летия Победы относится к муниципальному унитарному предприятию (МУП), в котором содержание всей инфраструктуры осуществляется исключительно за счет заработанных средств. Ввиду напряженной доходно-расходной части бюджета МУП не располагает возможностями для ремонта подводной лодки М-261".

В марте парк поменял статус на бюджетное учреждение, но все финансовые вопросы по-прежнему находятся на стадии разработки.

- У служащих всех родов войск имеются места встречи для празднования важных дат. Для краснодарских ветеранов ВМФ таким местом стала площадка возле подводной лодки М-261 проекта А615 , - рассказывает капитан 1-го ранга Валерий Аптерман. - В то же время субмарина - визитная карточка города. Мы неоднократно обращались во все инстанции с просьбами привести корабль в приличное состояние. Ответы, как правило, одинаковые: мол, "лодка не является памятником истории". Уверен, что "Малютку" нужно сохранить, ведь только в 11 городах подлодки превращены в музеи либо в объекты выставок. А остальные просто... распилены.

Кстати

Всего в СССР было построено 29 дизельных малых подводных лодок проекта А615. Из-за часто вспыхивающих на борту пожаров моряки прозвали их "зажигалками". Помимо Краснодара, такая субмарина также стоит в одном из городских парков Одессы и на территории военно-морского инженерного училища в городе Пушкин Ленинградской области. Их состояние значительно лучше.