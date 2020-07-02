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02.07.2020 20:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму около 600 объектов размещения возобновили работу

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

По состоянию на 2 июля 596 объектов размещения в Крыму предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора об открытии и начале работы. Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Ростуризм
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По его словам, число объектов, взявших на себя ответственность за здоровье гостей, увеличивается ежедневно.

Такое обязательство предусмотрено указам главы республики для санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, гостиниц, гостевых домов, баз отдыха и кемпингов. В документе отмечается, что крымские объекты размещения должны соблюдать актуальные рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщалось, с 1 июля в Крыму отели и санатории полуострова стали принимать на отдых жителей других субъектов РФ. По прогнозам регионального минкурортов, в июле в республике отдохнут около полутора миллионов туристов. Уже сейчас в некоторых регионах Крыма уровень бронирования превышает 90 процентов.

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