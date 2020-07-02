В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера "Москва"

Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь 13-го СРЗ ЧФ Сергей Горбачев.

- Ремонт выполнялся по различным направлениям, параллельно с доковым ремонтом осуществлялось сервисное обслуживание корабля, - рассказал Горбачев. - Все работы оказались по силам специалистам 13-го судоремонтного завода Черноморского флота.

По словам представителя завода, сегодня начнется операция вывода корабля из дока.

Напомним, доковый ремонт флагмана ЧФ начался 22 апреля. Крейсер "Москва" был заведен в самый большой сухой док Севастополя длиной 290 метров. В советские годы он принимал на ремонт авианосцы. Ранее Северный док принадлежал Севастопольскому морскому заводу, но затем перешел в частные руки. В 2019 году стало известно, что Северный док передан структурам Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее сообщалось, что после ГРКР "Москва" в Северный док поставят сторожевой корабль "Сметливый", который станет музеем в составе филиала парка "Патриот". Судоремонтники выполнят его конвертацию - подготовят к стоянке на воде в качестве музейного объекта, без присутствия экипажа.

Справка "РГ"

ГРКР "Москва" (прежнее название "Слава") - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве. Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале следующего года включен в состав Черноморского флота. В НАТО получил прозвище "убийца авианосцев". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

С конца сентября 2015 года крейсер "Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, выполняя поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии (на вооружении корабля стоят 64 ракеты зенитной ракетной система С-300Ф "Форт"). После того как 24 ноября Турция сбила российский Су-24, патрулировал побережье Латакии и Тартуса, прикрывая атаки российских летчиков. За выполнение этого задания крейсер "Москва" награжден орденом Нахимова. В январе 2016 корабль вернулся в Севастополь и больше не покидал главную базу флота.