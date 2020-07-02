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02.07.2020 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В крымском зоопарке вручную выкормили котят сервалов

Текст: Илья Изотов
Сотрудникам зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр пришлось вручную выкармливать родившихся у двухлетних сервалов котят. Об этом "РГ" рассказал директор парка Виктор Жиленко.

- Пара Глаша и Сеня уже второй раз приносят потомство, - поделился подробностями Виктор Жиленко. - В этот раз родились двое котят. Мы следили на ними и увидели, что папа начал вести себя агрессивно, шипел на малышей, пытался их загрызть, и сотрудники зоопарка были вынуждены забрать их у родителей и выкармливать их искусственно.

Фото: Скриншот/ Instagram.com/zvezdopad_vospominanij/
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Котятам очень хорошо подошло козье молоко, которое является универсальным натуральным питанием для детенышей многих млекопитающих.

- После изъятия малышей сотрудники зоопарка ночью каждые два часа скармливали котятам около 20 граммов молока, - продолжает Жиленко. - Сейчас маленьким сервалам около недели, и они хорошо себя чувствуют.

По словам зоотехника Ильдара Эльманова, ручное вскармливание сервалов требует большого терпения.

- Мы надеемся, они будут очень ручными и так же будут любить своих детей.

В зоопарке Бахчисарайском парка миниатюр это уже не первый случай, когда детенышей вручную выкармливают либо сами сотрудники зверинца, либо другие животные. В прошлом году спасенных от смерти бельчат выкормила кошка зоопарка. А совсем недавно коза Роза помогла выходить беспомощного олененка, найденного крымчанами в горах.

Сервал, или кустарниковая кошка - хищное млекопитающее семейства кошачьих родом из Африки. Стройные длинноногие животные весят от восьми до 18 килограммов, а длина их тела достигает 135 сантиметров. Основная добыча сервалов - грызуны, зайцы, даманы и мелкие антилопы, а также фламинго, цесарки и другие птицы. Крупные уши и прекрасно развитый слух помогают им выслеживать своих жертв, а длинные конечности облегчают продвижение в высокой траве саванн.

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