В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука

Новый фигурант появился в деле физрука из Нижневартовска, который обвиняется в развращении школьниц. Следственный комитет Югры завел дело на директора учебного заведения: по версии СК, она знала о том, что делает учитель, но скрыла эти факты от полиции.

Напомним, педагог в период с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал развратные действия в отношении учениц. На данный момент в деле пятеро потерпевших. Долгое время они не решались рассказать о случившемся, опасаясь огласки и мести со стороны учителя.

Первого июня полиция и ОМОН задержали физрука, когда он пытался убежать из школы. Ему предъявлено обвинение по п."а" ч.3 ст. 132 УК РФ и по ч.1 ст. 135 УК РФ, он находится под стражей. По итогам расследования и прокурорской проверки дело возбудили также в отношении директора школы.

Как передает пресс-служба регионального СК, в период с 2015 по 2018 год руководитель, будучи осведомленной о совершении учителем противоправных действий, покрывала его, исходя из личной заинтересованности. Это привело к тому, что физрук продолжил издеваться над подопечными.

Директор школы (ныне уже бывшая) подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). Расследование продолжается.