Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Международные перелеты в июле могут не возобновиться. Как сообщает РБК со ссылкой на телеграмму, которую Росавиация разослала в аэропорты, ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса продлится до конца июля.

"До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - указано в телеграмме. Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта. Именно с этого времени правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы.

Впрочем в самой Росавиации отказались комментировать служебную переписку. Частично открыть международное авиасообщение предполагалось с 15 июля. Но для этого нужно разрешение Роспотребнадзора, а его пока нет.

Ранее стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. Выехать в страны ЕС могут граждане Алжира, Австралии, Канады, Японии, Черногории, Марокко, Южной Кореи, Таиланда и других стран. Пока разрешено въезжать жителям 14 стран.