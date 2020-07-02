Subaru Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate

Subaru объявила о начале приёма заказов на автомобили Legacy в лимитированной версии Ultimate. В Россию привезли всего 77 экземпляров таких машин.

Legacy Ultimate доступен к заказу в четырёх цветах: "Белый перламутр", "Чёрный металлик", "Тёмно-красный перламутр" и "Тёмно-серый металлик". Корпуса зеркал заднего вида, решётка радиатора и 18-дюймовые диски окрашены в чёрный, дверные ручки и накладка на крышке багажника выполнены в цвет кузова. На C-стойках кузова присутствует шильдик с надписью Ultimate.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Салон Legacy Ultimate отделан комбинацией кожи и замши, которая прошита синей ниткой. Дефлекторы получили чёрный кант. На центральной консоли имеется табличка с порядковым номером автомобиля, выпущенного в рамках лимитированной серии.

Седан Subaru оснащён 175-сильным горизонтально-оппозитным двигателем объёмом 2.5 литра, вариатором Lineartronic и фирменной системой полного привода.

Цена на Legacy Ultimate составляет 2 699 900 рублей.

В компании отметили, что версия Ultimate - прощальная: "ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, на наш рынок поставляться не будет", - сообщили в Subaru.