Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.07.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Subaru Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Subaru объявила о начале приёма заказов на автомобили Legacy в лимитированной версии Ultimate. В Россию привезли всего 77 экземпляров таких машин.

Legacy Ultimate доступен к заказу в четырёх цветах: "Белый перламутр", "Чёрный металлик", "Тёмно-красный перламутр" и "Тёмно-серый металлик". Корпуса зеркал заднего вида, решётка радиатора и 18-дюймовые диски окрашены в чёрный, дверные ручки и накладка на крышке багажника выполнены в цвет кузова. На C-стойках кузова присутствует шильдик с надписью Ultimate.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Салон Legacy Ultimate отделан комбинацией кожи и замши, которая прошита синей ниткой. Дефлекторы получили чёрный кант. На центральной консоли имеется табличка с порядковым номером автомобиля, выпущенного в рамках лимитированной серии.

Фото: Пресс-служба Subaru.
Toyota помогла Subaru создать новый кроссовер

Седан Subaru оснащён 175-сильным горизонтально-оппозитным двигателем объёмом 2.5 литра, вариатором Lineartronic и фирменной системой полного привода.

Цена на Legacy Ultimate составляет 2 699 900 рублей.

В компании отметили, что версия Ultimate - прощальная: "ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, на наш рынок поставляться не будет", - сообщили в Subaru.

Фото: Пресс-служба Subaru.
#Subaru