В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку

В первом туре олимпиады по русскому языку в Болгарии приняли участие 750 школьников. Они представляли 24 региона страны. До финала добрались 120 лучших знатоков русского, сообщает портал "Русский мир".

Олимпиада по русскому языку - одно из самых важных и ярких лингвистических мероприятий в стране. Победители получают право без экзаменов поступить в вуз, а тройка призеров - целый год получает стипендию.

Специалисты, владеющие русским языком, после некоторого спада вновь пользуются спросом в Болгарии. Об этом пишут в "РГ" участники и лауреаты Международного Пушкинского конкурса педагогов-русистов. К слову, в этом году на конкурс "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" в редакцию пришло 12 эссе. Преподаватель русского Боян Бойчев стал победителем.

Организатором олимпиады выступила в этом году гимназия имени Златарова с углублённым изучением иностранных языков в Бургасе. Здесь школьников учат "великому и могучему" с момента основания школы. К олимпиаде готовились тщательно. Для занятий русским в начале прошедшего учебного года появился специальный кабинет, который оборудовали самой современной техникой. С этим помогла Москва.

Министерство образования Болгарии устраивает олимпиады по русскому языку каждый год. Национальная комиссия, в состав которой вошли квалифицированные филологи, авторы учебников, словарей и методических пособий, оценивали уровень владения русским языком. На олимпиаде работали преподаватели с многолетним опытом работы и молодые педагоги-русисты.

Кстати, школам, ученики которых приняли участие в национальном туре олимпиады, выделят дополнительное финансирование в следующем учебном году.