В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%. Поддержали внесение изменений в Основной закон 77,92%, против - 21,27%. Окончательные итоги ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб.

"Однозначно, считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - заявил Песков журналистам.

Он отметил, что интерес к теме был ожидаем, но такую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать сложно.