Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.07.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии

Текст: Вадим Давыденко

Молниеносная реакция и хладнокровие и уверенное управление транспортным средством - все это помогло водителю автобуса (видео снято в Байе, штат Параиба, Бразилия) избежать лобового столкновения с летевшим на большой скорости внедорожником. Выскочивший из-за изгиба трассы Toyota Hilux летел прямо на автобус, но шофер вывернул руль ровно настолько, чтобы уклониться от встречного удара и при этом не кувыркнуться в кювет под сильный уклон.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: после аварии Chevrolet Celta влетел в чужой гараж

Камера внутри салона показала, как запоздало пассажиры прореагировали на случившееся и как слабо прочувствовали опасность, которую чудом избежали.

А ведь смерть была буквально в двух шагах. Владелец Hilux, как выяснилось при освидетельствовании уже через полчаса, был в стельку пьян и не контролировал себя за рулем. Спустя полкилометра он таки столкнулся с другим автомобилем, 52-летний водитель которого погиб при аварии.

Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку
#видео #авто