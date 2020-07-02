Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии

Молниеносная реакция и хладнокровие и уверенное управление транспортным средством - все это помогло водителю автобуса (видео снято в Байе, штат Параиба, Бразилия) избежать лобового столкновения с летевшим на большой скорости внедорожником. Выскочивший из-за изгиба трассы Toyota Hilux летел прямо на автобус, но шофер вывернул руль ровно настолько, чтобы уклониться от встречного удара и при этом не кувыркнуться в кювет под сильный уклон.

Камера внутри салона показала, как запоздало пассажиры прореагировали на случившееся и как слабо прочувствовали опасность, которую чудом избежали.

А ведь смерть была буквально в двух шагах. Владелец Hilux, как выяснилось при освидетельствовании уже через полчаса, был в стельку пьян и не контролировал себя за рулем. Спустя полкилометра он таки столкнулся с другим автомобилем, 52-летний водитель которого погиб при аварии.