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02.07.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: пикап, джип и домик на колесах застряли в полосе прибоя

Текст: Вадим Давыденко

Одна машина, застрявшая в полосе прибоя в глубоком песке это случайность, две - досадное недоразумение, три - тревожная тенденция. Очевидно, что в этом месте (а это, кстати, остров Мустанг, многокилометровая коса шириной в 1,5-2 км вдоль техасского побережья Мексиканского залива, излюбленное прибежище пиратов, контрабандистов и черепах) жизненно необходим мощный тягач на внедорожных шинах, водитель которого будет жить припеваючи, спасая автомобили беспечных приезжих.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Неизвестно, зачем заехали в воду джип и пикап с домом на колесах (возможно, и не заезжали, а просто прозевали момент прилива), но вытаскивать их с метровой глубины пришлось долго. Малыш-джип не успел увязнуть в песке, поэтому быстро оказался на берегу, а вот с пикапом и домиком на буксире пришлось повозиться. Водитель тягача попытался было вытащить их обоих одним махом, но через полчаса от этой идеи пришлось отказаться.

Лишь к вечеру все оказались на берегу, усталые и вряд ли довольные. Тот ли это досуг, ради которого сюда ехали? Вряд ли. Вообще эта часть Мексиканского залива (американцы презрительно зовут ее "ривьерой для рэднеков") не котируется среди отдыхающих из-за мутной воды, ядовитых медуз и периодических нападений акул. Если кто и приезжает сюда отдохнуть дикарем, то это семьи с достатком ниже среднего, кому не по карману отдых в более комфортных условиях.

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