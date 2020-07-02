Володин: Теперь сможем без оглядки защищать суверенитет

Володин отметил, что страны Запада "не интересовала Россия, когда она была слабой". "В 90-е нас только хвалили и говорили: "Идете правильным путем", - напомнил спикер. - Но этот путь был, совершенно очевидно, путем к развалу, к обнищанию наших граждан. И как только Россия стала более сильной, стала заявлять о себе, озвучивать свою позицию, моментально наши оппоненты стали вмешиваться в наши дела".
И Конституция РФ до принятия поправок фактически позволяла это делать, констатировал Володин. "Сложно было защищать страну нашему президенту, - признал он. - Мы вынуждены были принимать разные законы, чтобы отбивать эти атаки".
Сейчас - после одобрения нормы о верховенстве положений Конституции РФ над решениями международных организаций - "можно будет без оглядки защищать суверенитет нашей страны и решать многие вопросы в интересах нашего государства", добавил Володин.
- Попыток вмешаться в наши дела будет точно меньше, - резюмировал глава нижней палаты.
Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.