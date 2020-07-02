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02.07.2020 14:46
Рубрика: Власть

Володин: Теперь сможем без оглядки защищать суверенитет

Текст: Татьяна Замахина
Конституция РФ до принятия поправок фактически позволяла вмешиваться в дела России. Теперь - после поддержки изменений в ходе общероссийского голосования - такого рода попыток "будет точно меньше". Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов по итогам голосования.

Володин отметил, что страны Запада "не интересовала Россия, когда она была слабой". "В 90-е нас только хвалили и говорили: "Идете правильным путем", - напомнил спикер. - Но этот путь был, совершенно очевидно, путем к развалу, к обнищанию наших граждан. И как только Россия стала более сильной, стала заявлять о себе, озвучивать свою позицию, моментально наши оппоненты стали вмешиваться в наши дела".

Фото: пресс-служба СФ
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И Конституция РФ до принятия поправок фактически позволяла это делать, констатировал Володин. "Сложно было защищать страну нашему президенту, - признал он. - Мы вынуждены были принимать разные законы, чтобы отбивать эти атаки".

Сейчас - после одобрения нормы о верховенстве положений Конституции РФ над решениями международных организаций - "можно будет без оглядки защищать суверенитет нашей страны и решать многие вопросы в интересах нашего государства", добавил Володин.

- Попыток вмешаться в наши дела будет точно меньше, - резюмировал глава нижней палаты.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.

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