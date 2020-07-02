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2 июля 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1295 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "введенного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключить;

2) в правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия):

а) в пункте 1.1 слова "введенного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключить;

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. За нарушение настоящих Правил предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.";

в) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Граждане, за исключением проживающих на территориях населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении:

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

органов государственной власти и местного самоуправления;

зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения);

иных общественных мест.";

г) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания со дня вступления в силу настоящего Указа по 14 июня 2020 года и далее в период:

с 15 по 21 июня 2020 года;

с 22 по 26 июня 2020 года;

с 27 июня по 1 июля 2020 года;

с 2 по 14 июля 2020 года.";

д) пункт 2.4 признать утратившим силу;

е) подпункт 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"4) соблюдать требования о приостановлении деятельности на территории Республики Саха (Якутия), установленные правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 2 июля 2020 года.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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