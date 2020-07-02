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02.07.2020 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 российских городов

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам, документы будут подписаны в ближайшее время.

Глава государства провел в четверг заседание оргкомитета "Победа" в формате видеоконференции. Вначале он отметил, что заявки поступили от 28 городов, и первое решение о присвоении почетного звания будет принято в текущем, юбилейном году. По его словам, в поддержку некоторых заявок были собраны многочисленные подписи жителей.
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"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания "Город трудовой доблести" сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные, убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", - отметил президент.

По словам Владимира Путина, предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен государственного комитета обороны за бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а факты личного мужества и трудового героизма жителей подтверждены документально.

Фото: GettyImages
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"И, конечно, - хотел бы еще раз это подчеркнуть - мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали", - заявил он.

"Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время", - добавил Путин.

Глава государства поздравил с присвоением нового звания "Город трудовой доблести" жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Нижнего Тагила, Самары, Саратова, Омска, Казани, Ярославля, Новосибирска, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей.

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