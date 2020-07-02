Звание "Город трудовой доблести" получат 20 российских городов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам, документы будут подписаны в ближайшее время.

Глава государства провел в четверг заседание оргкомитета "Победа" в формате видеоконференции. Вначале он отметил, что заявки поступили от 28 городов, и первое решение о присвоении почетного звания будет принято в текущем, юбилейном году. По его словам, в поддержку некоторых заявок были собраны многочисленные подписи жителей.

"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания "Город трудовой доблести" сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные, убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", - отметил президент.

По словам Владимира Путина, предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен государственного комитета обороны за бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а факты личного мужества и трудового героизма жителей подтверждены документально.

"И, конечно, - хотел бы еще раз это подчеркнуть - мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали", - заявил он.

"Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время", - добавил Путин.

Глава государства поздравил с присвоением нового звания "Город трудовой доблести" жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Нижнего Тагила, Самары, Саратова, Омска, Казани, Ярославля, Новосибирска, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей.