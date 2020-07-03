Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон

Фарсовый комедийный сериал сервиса Hulu про молодые годы Екатерины Второй "Великая", отечественной публикой встреченный неоднозначно, продлен на второй сезон.

Соответственно, зрителя ждут еще десять эпизодов вычурных причуд российских монарших особ.

При этом вновь нужно самым тщательным образом напомнить: создатели шоу сразу акцентировали, что их опус носит исключительно развлекательный характер, в академическом смысле слова историческим не является и реалий если где придерживается, то крайне условно.

Отрадную для поклонников шоу весть вчера поздно вечером сообщила в своем Instagram актриса Эль Фаннинг, исполнительница титульной роли. Добавив, что не в силах была далее носить новость в себе.

Николас Холт к своей роли - Петра Третьего - тоже вернется.

Дата премьеры пока не обозначена.

Обстоятельный отзыв на первый сезон найдете здесь.