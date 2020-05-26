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Звезда российского сериала "Великая" заступилась за американский

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    26.05.2020, 11:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая Екатерину II в отечественном сериале "Великая" и Салтычиху в "Кровавой барыне", а также недавно отметившаяся ролью в "Новом папе", решила заступиться за "Великую" американскую - с Эль Фаннинг в главной роли.

Сериал, напомним, вызвал большой резонанс в России в связи с присущим его авторам своеобразным взглядом на российскую историю.

"Линия защиты" Снигирь понятна и предсказуема: "Великая" - всего лишь художественный сериал, от которого бессмысленно требовать достоверности.

"А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот - фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно - вы хотите сказать что моя "Великая" - правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф..." - написала актриса на своей странице в Instagram, добавив, что сама настолько далека от всего этого, что даже не сможет подсказать адекватный исторический источник по обсуждаемой теме.

Фото: instagram.com/ gromfilm
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"Но одно скажу - не ищите ее (историческую правду - прим. "Кинократии") в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда", - посоветовала она, отметив, что, по её мнению, никто никого не собирался оскорбить.

Новейшая "Великая", считает Снигирь, - абсурдистская черная комедия "с прекрасными актерами и остроумными диалогами", и она "честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга". "А дальше уже дело вкуса", - подытожила она.

О сериале "Великая" и реакцию на него мы писали здесь и здесь.

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