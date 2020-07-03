Данные Роспатента о регистрации товарных знаков будут публиковаться в блокчейн-сети IPChain

Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Это будет происходить по аналогии с механизмом фиксации данных о зарегистрированных ведомством программах для ЭВМ - он действует с 2018 года.

Всего с 2018 года более 16 тысяч объектов (из них более 15 тысяч - это компьютерные программы), зарегистрированных Роспатентом, получили "блокчейн-воплощение" в сети IPChain.

Сейчас уже появились сведения о более 200 товарных знаках. Все данные записываются в момент поступления новых свидетельств о регистрации в базу Роспатента, и публикация в распределенном реестре происходит автоматически. В итоге все сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках отражаются в сети IPChain.

Блокчейн-сеть IPChain создана совместными усилиями Фонда "Сколково", Российского авторского общества, Университета ИТМО, Высшей школы экономики, Всероссийской организации по интеллектуальной собственности и ряда других организаций в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для обмена данными об объектах и правах интеллектуальной собственности, а также быстрого заключения сделок с ними. Сегодня это самая крупная функционирующая публично-корпоративная сеть на евразийском пространстве. Она объединяет более 20 участников, среди которых Российское авторское общество, Первое музыкальное издательство и

Союзмультфильм, ведущие инновационные центры - Фонд "Сколково", Роснано, крупные образовательные учреждения. Узлами сети являются и органы государственной власти, без участия которых многие вопросы охраны и защиты прав были бы невозможны - Роспатент и Суд по интеллектуальным правам.

"Сведения о товарных знаках, которые размещаются в блокчейн, наряду с традиционными реестрами, становятся для правообладателей эффективным инструментом для использования их в самых разных корпоративных и коммерческих сервисах", - отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, появление в блокчейн-инфраструктуре новых видов прав дает всем участникам рынка значительные возможности для совершения различных типов сделок. "IPChain уже фиксирует достаточно много транзакций о правах на музыкальные произведения, на фонограммы. В сотрудничестве с Роспатентом был отработан механизм публикации сведений о компьютерных программах, а вместе с Судом по интеллектуальным правам - публикации машиночитаемых данных о результатах рассмотрения споров", - рассказал Кричевский.

На практике бизнес редко ограничивается передачей одного типа прав на один вид объекта, добавил он: "Например, франшиза в области ресторанного бизнеса подразумевает передачу прав на Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" огромное число объектов. Это произведения, охраняемые авторским правом, такие как эскизы меню, программы управленческого учета и даже коллекции фонограмм для музыкального оформления. С такими объектами можно заключать договоры свободно, без регистрации в каком-либо государственном органе. Однако в число объектов включаются и те, что охраняются патентным правом, в первую очередь товарные знаки, передавать права на которые можно только в случае регистрации Роспатентом. Благодаря технологии распределенных реестров мы практически пришли к тому, что передача и авторских, и патентных прав единым "пакетом" становится возможной в режиме онлайн. Причем что-то сфальсифицировать, изменить дату, время или данные об условиях невозможно - во время сделки их фиксируют все узлы сети".

Опыт России в части стандартизации цифрового обмена данными уникален - в феврале этого года он был представлен в Женеве экс-главе WIPO Фрэнсису Гарри.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и международных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.