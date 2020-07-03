Постановление правительства Калужской области от 3 июля 2020 года № 512 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 5.2.1 следующего содержания:

"5.2.1. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные пунктом 5.2, не распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность при оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.".

1.2. Дополнить постановление пунктом 5.4.1 следующего содержания:

"5.4.1. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные пунктом 5.4, не распространяются на образовательные организации, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.".

1.3. В пункте 7.8 постановления слова "в пунктах 5.3, 8, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1" заменить словами "в пунктах 8, 8.1.1, 8.2.1".

1.4. Пункты 8.3, 8.3.1 постановления признать утратившими силу.

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 17 следующего содержания:

"17. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность библиотек.".

1.6. Дополнить постановление новым пунктом 18 следующего содержания:

"18. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность музеев, выставочных залов.".

1.7. Пункт 17 постановления после слов "Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020" дополнить словами ", Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020, Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020".

1.8. Пункты 17 - 20 постановления считать соответственно пунктами 19 - 22.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







