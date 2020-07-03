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03.07.2020 22:05
Рубрика: Спорт

КДК РФС засчитал второе техническое поражение "Оренбургу" в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Футболисты "Оренбурга" перед матчем чемпионата России с "Локомотивом". Фото: Михаил Синицын/ РГ Футболисты "Оренбурга" перед матчем чемпионата России с "Локомотивом". Фото: Михаил Синицын/ РГ
Футболисты "Оренбурга" перед матчем чемпионата России с "Локомотивом". Фото: Михаил Синицын/ РГ

В 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) оренбуржцы не смогли провести матч против "Урала" из-за нахождения на карантине после выявленных у игроков и персонала клуба заболеваний коронавирусом. В итоге команде "Урал" присуждена победа со счетом 3:0.

В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Ранее, 29 июня, "Оренбург" не смог провести матч чемпионата страны против "Краснодара". Тогда КДК РФС также присудил поражение команде.

По всей видимости, и в следующем туре против казанского "Рубина" оренбуржцы не смогут принять участие. Как рассказали Sport24 в клубе, ситуация с заболеванием коронавирусом только ухудшается. Существует большая доля вероятности, что "Оренбург" не сможет сыграть и с московским ЦСКА в 27-м туре.

Эта ситуация ставит под вопрос перспективы команды Константина Парамонова в борьбе за сохранение места в РПЛ. Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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