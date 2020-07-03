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03.07.2020 09:10
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" в ранге чемпиона Англии крупно проиграл "Манчестер Сити"

Текст: Максим Домчев
"Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии разгромил "Ливерпуль" - 4:0.
Фото: LAURENCE GRIFFITHS / AFP Фото: LAURENCE GRIFFITHS / AFP
Фото: LAURENCE GRIFFITHS / AFP

"Ливерпуль" приехал в гости к "горожанам" в статусе чемпиона Англии. Команда Юргена Клоппа всю неделю отмечала завоевание чемпионства и явно оказалась не готова дать бой "Манчестер Сити". Тем более, что перед началом встрече хозяева поля устроили для "Ливерпуля" чемпионский коридор.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Однако в самом матче игроки "Ман Сити" не были столь же любезными. В воротах новоявленного чемпиона Англии побывало четыре гола. Их авторами стали Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг и Фил Фоден, отличившиеся в первом тайме и игрок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, отправивший мяч в свои ворота во второй половине встречи.

После матча воодушевленные победой игроки "Сити" отметили, что таким образом они начали новый сезон, в котором намерены стать чемпионом Англии.

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