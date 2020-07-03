Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу в Москве после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусом.

"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написал Макгрегор в своем микроблоге в Twitter.

Гэтжи, являющийся следующим соперником россиянина, также не остался в стороне.

"Очень больно слышать новость о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел с сердцем, полным гордости, зная, что ты продолжишь его наследие", - написал Гэтжив в своем аккаунте в Twitter.