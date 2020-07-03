Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу в Москве после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусом.
"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написал Макгрегор в своем микроблоге в Twitter.
Гэтжи, являющийся следующим соперником россиянина, также не остался в стороне.
"Очень больно слышать новость о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел с сердцем, полным гордости, зная, что ты продолжишь его наследие", - написал Гэтжив в своем аккаунте в Twitter.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020