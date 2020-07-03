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03.07.2020 14:30
Рубрика: Спорт

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Текст: Максим Домчев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап скончался в больнице.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" - написал Кадыров.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В апреле он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Позже он был доставлен в одну из больниц Москвы, у него был диагностирован коронавирус. Он перенес инсульт и находился в коме. После этого отцу чемпиона UFC, по словам окружения, стало немного лучше, но он все равно находился в тяжелом состоянии.

Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта по вольной борьбе. 18 его воспитанников стали чемпионами мира по боевому самбо - этот результат входит в Книгу рекордов России., как рекордное количество воспитанников - чемпионов мира. Он являлся наставником своего сына - чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан СКФО Чеченская Республика Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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