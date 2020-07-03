Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил замглаву своей администрации Жана Кастекса новым премьер-министром республики, передает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Сообщается, что до этого 55-летний политик на правительственном уровне координировал борьбу с пандемией. Его имя стало известно лишь спустя несколько часов после неожиданной отставки главы кабинета Эдуара Филиппа, который занимал этот пост с 2017 года.

"Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

По мнению наблюдателей, выбор на Кастекса пал в силу его лояльности к французскому лидеру и высоких организаторских способностей.