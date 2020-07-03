Массовую гибель слонов в Ботсване назвали природной катастрофой

Более 350 слонов умерли в мае в дельте реки Окаванго в Ботсване. Смерти слонов продолжаются до сих пор. Причина неизвестна, браконьерство исключено. Ученые назвали это явление природной катастрофой, пишет газета The Guardian.

"Смерти животных в столь невиданных масштабах не было очень, очень давно. За исключением периодов засухи я не знаю ни одного другого столь же значимого примера", - цитирует издание директора британской организации National Park Rescue Нила Маккэнна.

По его словам, некоторые особи упали хоботом вниз, что говорит о быстрой смерти. Другие - бесцельно блуждают по округе. Несколько живых слонов выглядели слабыми и истощенными, они тоже могут скоро умереть. Погибших животных может быть значительно больше, так как туши трудно заметить на болотистой и непроходимой местности.

Слоны пострадали независимо от возраста и пола. Перед смертью они выглядели дезориентированными и хромыми, что могло свидетельствовать о неврологических нарушениях. "Мы наблюдали, как слон бегал кругами и не мог изменить направление даже с помощью других животных из своего стада", - отмечают представители организации "Слоны без границ" (Elephants Withut Borders).

По оценкам специалистов, браконьеры тоже не несут за это ответственности, так как у всех слонов все еще были бивни. Охотники часто используют цианиды для уничтожения животных. Однако в этом случае пострадали бы все виды, а не только слоны. Отмечается также, что в прошлом году в Ботсване 100 слонов погибли из-за отравления сибирской язвой. Споры ее встречаются в почве, но это не привело бы к гибели более 350 слонов.

Тот факт, что неизвестная болезнь могла вызвать массовую смерть, беспокоит ученых. Они подозревают, что заболевание может также поражать людей. Это особенно проблематично, если спусковой крючок эпидемии вызван почвой или водой. По факту массовой гибели слонов должно быть проведено расследование. В противном случае, кризис выйдет за пределы Ботсваны, полагают специалисты.