Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы правительства Франции.

В телеграмме подчеркивается, что две страны связывают дружественные и партнерские отношения, развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты.

"Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - отметил Мишустин.

Премьер России пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.