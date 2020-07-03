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03.07.2020 14:29
Рубрика: Экономика

Налоговые инспекции возобновляют прием плательщиков

Текст: Роман Маркелов

С 6 июля при посещении налоговых инспекций не потребуется предварительная запись. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Операционные залы территориальных налоговых органов будут работать с 9.00 до 18.00 по понедельникам и средам, с 9.00 до 20.00 по вторникам и четвергам, а также с 9.00 до 16.45 по пятницам. Суббота и воскресенье - выходные дни. Исключением из такого графика работы станут налоговые инспекции, на территории которых был введен карантин из-за выявленных случаев коронавируса, уточняют в ФНС.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном сайте ФНС в разделе "Информация об УФНС России вашего региона" - "контакты инспекций" или по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию", добавляют в ФНС.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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При посещении налоговой инспекции нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с правила конкретного региона.

При этом в ФНС рекомендуют плательщикам использовать бесконтактные способы взаимодействия с налоговиками - личный кабинет, интерактивные сервисы на сайте ФНС, звонки в единый контакт-центр и боксы для приема бумажной корреспонденции.

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