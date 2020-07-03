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03.07.2020 06:21
Рубрика: В мире

Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Тест на коронавирус Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат, сообщил в Twitter его пресс-секретарь. Экс-президент Казахстана поблагодарил всех за поддержку в нелегкий для себя период, а также призвал жителей республики заботиться о здоровье, соблюдать меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

Путин по телефону пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

"Благодаря усилиям врачей, всеобщей поддержке я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе", - цитирует обращение Назарбаева РИА Новости.

Бывший глава республики отметил, что был очень тронут вниманием, которое ему оказали главы зарубежных государств и правительств, политические и общественные деятели разных стран. О болезни 79-летнего Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня.

В мире экс-СССР Казахстан Пандемия коронавируса COVID-19

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