Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Тест на коронавирус Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат, сообщил в Twitter его пресс-секретарь. Экс-президент Казахстана поблагодарил всех за поддержку в нелегкий для себя период, а также призвал жителей республики заботиться о здоровье, соблюдать меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

"Благодаря усилиям врачей, всеобщей поддержке я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе", - цитирует обращение Назарбаева РИА Новости.

Бывший глава республики отметил, что был очень тронут вниманием, которое ему оказали главы зарубежных государств и правительств, политические и общественные деятели разных стран. О болезни 79-летнего Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня.