Указ губернатора Пермского края от 2 июля 2020 года № 93 "О внесении изменений в указ Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88, от 26 июня 2020 г. № 90, от 30 июня 2020 г. № 91) следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на прием и размещение физических лиц при организации среднесрочных и долгосрочных речных круизов в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации и Роспотребнадзора;";

1.2. дополнить пунктом 2.51 следующего содержания:

"2.51. организации, предоставляющие услуги среднесрочных и долгосрочных речных круизов в соответствии с Временными рекомендациями, направленными на безопасное функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 25 мая 2020 г., а также иными рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации и Роспотребнадзора.";

1.3. в пункте 24(3) цифры "2.43 - 2.50" заменить цифрами "2.43 - 2.51".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







