Первый день ЕГЭ прошел без сбоев

Выпускники по всей стране сдали свои первые ЕГЭ: географию, литературу, информатику. Результаты по этим предметам участники узнают не позднее 17 июля.

- В целом по стране сбоев и срывов в проведении ЕГЭ у нас нет. Экзамены проходят спокойно и ровно, - сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - В двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения, но в них также участники смогли приступить к написанию ЕГЭ.

Что интересно? Несколько ребят - в Красноярске, Новосибирской области и других регионах попались на "цифровых" шпаргалках: с мобильными телефонами в руках или под листком. Горе-"егэшников" организаторы удалили с экзамена, а их результаты - аннулировали, так что пересдать ребята в этом году не смогут - и поступление в вузы для них в нынешнюю приемную кампанию закрыто.

Отловить нарушителей помогает система искусственного интеллекта: нейросеть анализирует картинку с камер, установленных в аудиториях, и фиксирует нетипичные движения. Затем передает метку человеку - наблюдателю, и тот смотрит запись, принимает решение: было нарушение, или нет. В этом году в экзаменационных пунктах работают свыше 130 тысяч видеокамер, из 95% аудиторий трансляция ведется в онлайн-режиме.

За "картинкой" на ЕГЭ следят более двух тысяч федеральных онлайн-наблюдателей, многие из них - студенты педагогических вузов. И впервые в этом году на входе в каждую школу, где проходит ЕГЭ, стоит медицинский работник. Он измеряет температуру выпускника бесконтактным образом, и принимает решение, допускать участника на экзамен, или нет, если у того повышена температура.

К примеру, в Свердловской области из-за высокой температуры три выпускника сдать ЕГЭ не смогли - но у все ребят будет шанс прийти на экзамен в резервные дни. Расписание составлено так, чтобы в случае форс-мажоров дети могли успеть подать документы в вуз.

Следующий ЕГЭ пройдет в понедельник и вторник, 6 и 7 июля - самый массовый экзамен по русскому языку. Его будут сдавать более 670 тысяч человек.