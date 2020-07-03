Прибывший из-за рубежа бизнесмен из "списка Титова" отпущен под подписку

Следователи изменили меру пресечения бывшему директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, который вернулся из-за рубежа, заручившись поддержкой бизнес-омбудсмена Бориса Титова, но все равно был арестован в России.

"Следователем управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) было вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество" на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен Борис Титов - прим. "РГ"), а также позиции органов прокуратуры", - сообщила в пятницу официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Напомним, уголовное дело, по которому проходит Дмитрий Зотов, было возбуждено в августе 2019-го года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

При этом Дмитрий Зотов является участником так называемого "списка Титова", в него вошли бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство. Одной из таких гарантий должно было стать незаключение под стражу. Однако Дмитрий Зотов был арестован на следующий день после возвращения в Москву.

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин дал поручение разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова.

Зотов возглавлял компанию "ТрансФин-М", занимающуюся лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов, с 2012 по ноябрь 2018 года.