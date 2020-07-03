Путин обсудит с рабочей группой планы по реализации поправок к Конституции

"Есть много что обсудить касательно того периода, который последует после вступления в силу закона о поправках", - сказал он журналистам.

Песков пояснил, что предстоит обстоятельная беседа, запланирован обмен мнениями в свободном режиме. Представитель Кремля уточнил, что встреча состоится в режиме видеоконференции после 15.00, с докладами выступят руководители рабочей группы - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Кроме того, у главы государства запланирован международный телефонный разговор.