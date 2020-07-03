Путин обсудит с рабочей группой планы по реализации поправок к Конституции

Новости

На Среднем Урале снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку 14:17
В ОДКБ скорректировали планы деятельности на 2020 год из-за пандемии 14:15
СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области 14:15
На Алтае отменили курортный сбор 14:14
Более 45 миллионов рублей похищено на трудоустройстве инвалидов в Югре 14:13
WWF призывает конкретизировать планы компаний по ликвидации разливов нефти 14:09
"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07
В Кремле не обсуждают перенос единого дня голосования в сентябре 14:03
В Ростовской области пекарня похитила газ на 22 млн рублей 14:00
В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем 13:57
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
В Москву придут ливни с грозами 13:54
Схиигумен Сергий лишен сана 13:44
В Австрии отказались от конной полиции 13:42
Ученые: Риск возникновения инсультов можно снизить у 80% людей 13:38
В Кузбассе семья утонула в озере 13:37
В Норильске Ростехнадзор приостановил работу шести промышленных объектов 13:34
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ 13:32
Врачи роддома больницы Вересаева помогли родить пациентке со сложной беременностью 13:32
Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского 13:26
Под Калининградом стартовал всеармейский конкурс "Морской десант" 13:20
Путин в ближайшее время обсудит с камбином план по восстановлению экономики 13:15
Lamborghini известного блогера разбилась в ДТП в центре Петербурга 13:09
В США рассказали о новом более заразном штамме коронавируса 13:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 13:47
Рубрика: Власть

Путин обсудит с рабочей группой планы по реализации поправок к Конституции

Текст: Ксения Воронцова
Президент Владимир Путин сегодня встретится с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции и обсудит дальнейшие действия после завершения общероссийского голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть много что обсудить касательно того периода, который последует после вступления в силу закона о поправках", - сказал он журналистам.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Володин рассказал о начале работы над законами по поправкам в Конституцию

Песков пояснил, что предстоит обстоятельная беседа, запланирован обмен мнениями в свободном режиме. Представитель Кремля уточнил, что встреча состоится в режиме видеоконференции после 15.00, с докладами выступят руководители рабочей группы - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Кроме того, у главы государства запланирован международный телефонный разговор.

Власть Работа власти Госуправление Президент Президент Администрация Президента Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка