Путин ответил на жалобу о пропагандистских цветах мороженого "Радуга"

В России нужно выстроить "неагрессивный" общественный контроль за ЛГБТ-пропагандой. Так президент России Владимир Путин ответил на жалобу о "сомнительных" цветах на рекламных щитах.

Эту тему на онлайн-встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию подняла представитель Союза женщин России Екатерина Лахова.

По ее словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета". В частности, она обратила внимание президента на рекламу мороженого "Радуга".

"Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу", - подчеркнула Лахова, которую цитирует "Интерфакс".

Путин отметил, что "здесь за каждым не уследишь, где этикетку кто придумал и так далее". При этом, если имеется основание предполагать, что в той или иной рекламе действительно идет пропаганда "нетрадиционных для нас ценностей", то "нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить общественный контроль".

Кстати, производители мороженого "Радуга" позже отметили, что цвета в рекламе продукта не соответствуют цветам

"К сожалению, если уж захотеть, то в любой цветовой гамме, в любом предмете можно увидеть нечто напоминающее чего-то. Очень надеюсь, что будет принято правильное решение", - сказал вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов радиостанции "Говорит Москва".