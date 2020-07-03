Новости

У побережья США появилась гигантская медуза 00:49
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19 00:41
Прокуратура объяснила смену меры пресечения для бизнесмена Зотова 00:29
Пациентов в первый год после постановки онкодиагноза обследуют каждые три месяца 00:10
Путин ответил на жалобу о пропагандистских цветах мороженого "Радуга" 03.07.2020
Посол России: Втягивание Боснии в НАТО подорвет основы этого государства 03.07.2020
Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом 03.07.2020
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца 03.07.2020
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку 03.07.2020
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА 03.07.2020
В Германии открывается музей бикини 03.07.2020
В Великобритании простились с самым старым котом в мире 03.07.2020
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем 03.07.2020
В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла трети месячной нормы 03.07.2020
ВОЗ: Коронавирус не стал агрессивнее вследствие мутации 03.07.2020
Мэр Майами-Дейд ввел бессрочный ночной комендантский час 03.07.2020
Во Франции началось следствие в отношении экс-премьера Эдуара Филиппа 03.07.2020
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 03.07.2020
Британку приговорили к пожизненному заключению за попытку подрыва собора 03.07.2020
Во Франции на фоне пандемии рекордно снизился уровень преступности 03.07.2020
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции 03.07.2020
Роспотребнадзор выпустил требования к детским учреждениям на летнем отдыхе 03.07.2020
На борту следовавшего в Афины самолета произошло задымление 03.07.2020
Обновленный Lada Largus Cross: первые фото 03.07.2020
Apple планирует сделать iPhone удостоверением личности 03.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 23:44
Рубрика: Власть

Путин ответил на жалобу о пропагандистских цветах мороженого "Радуга"

В России нужно выстроить "неагрессивный" общественный контроль за ЛГБТ-пропагандой. Так президент России Владимир Путин ответил на жалобу о "сомнительных" цветах на рекламных щитах.

Эту тему на онлайн-встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию подняла представитель Союза женщин России Екатерина Лахова.

По ее словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета". В частности, она обратила внимание президента на рекламу мороженого "Радуга".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации

"Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу", - подчеркнула Лахова, которую цитирует "Интерфакс".

Путин отметил, что "здесь за каждым не уследишь, где этикетку кто придумал и так далее". При этом, если имеется основание предполагать, что в той или иной рекламе действительно идет пропаганда "нетрадиционных для нас ценностей", то "нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить общественный контроль".

Кстати, производители мороженого "Радуга" позже отметили, что цвета в рекламе продукта не соответствуют цветам

"К сожалению, если уж захотеть, то в любой цветовой гамме, в любом предмете можно увидеть нечто напоминающее чего-то. Очень надеюсь, что будет принято правильное решение", - сказал вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов радиостанции "Говорит Москва".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Роспотребнадзор выпустил требования к детским учреждениям на летнем отдыхе
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка