Трудившаяся над изменением Конституции группа согласилась продолжить работу

Ранее Путин заявил, что опыт и компетенции членов рабочей группы, трудившейся над поправками в Конституцию, могут быть востребованы в дальнейшей законотворческой работе.

"У нас есть большой интерес и желание работать дальше и стать связью между теми людьми, которые принимают решения, голосуют за законы, и простыми гражданами, у которых есть обычные простые проблемы, о которых обязательно нужно говорить, и нужно доносить эти проблемы до самого высокого государственного уровня", - отметила член группы и глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Большой честью для себя назвала продолжение работы в группе уполномоченный по правам человека Свердловской области и член СПЧ Татьяна Мерзлякова. "Люди приходят с разными проблемами, и часть из них мною вложены в эти поправки. И, конечно, я должна мониторить... Для меня это и честь, и возможность помочь людям", - сказала Мерзлякова, добавив, что уже подготовила ряд предложений в сфере защиты труда.

Зампред СПЧ Ирина Киркора обозначила тему, которую намерена предложить на обсуждение. Это вопрос о распределенной опеке в отношении лиц с ментальными нарушениями, "которые проживают дома и которые в любой момент в случае смерти своих родителей или своего опекуна могут уйти в дом-интернат". По ее словам, в России более миллиона людей с такими диагнозами.

Охотно продолжит работу и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. "Я думаю, что все, конечно, обрадовались и готовы остаться. Потому что у нас сразу возникают какие-то определенные вопросы, ведь реализовывать будет сложно, надо будет принимать около 100 законов. Поэтому хотелось, чтобы все-таки вот те ценности и приоритеты, которые в Конституции были закреплены, и поправки, которые прошли, чтобы они действительно были реализованы, а не только на словах", - подчеркнула Лахова.