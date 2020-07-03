Путин предложил группе по поправкам в Конституцию продолжить работу

Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и предложил продолжить работу.

"Если у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы, российской государственности, конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в Конституцию", - сказал Путин на встрече с членами группы в пятницу.

Он напомнил, что впереди огромная работа по обновлению законодательной базы в соответствии с новыми нормами Конституции, она потребует знаний и опыта членов рабочей группы. "Полагаю, что рабочая группа может взять на себя мониторинг всех аспектов такой правотворческой деятельности, тем более что мы с вами договаривались не оставлять без внимания конструктивные предложения граждан, которые трудно было реализовать на конституционном уровне", - продолжил президент. "Эти предложения обязательно надо учесть и в законах, и в подзаконных актах, и в практической деятельности органов государственной власти", - считает он.

Путин также рассказал, что следил за работой группы в последние месяцы. "Меня порадовал и даже в отдельных случаях восхитил ваш уровень знаний и, что еще важнее - желание и открытость позиций при отстаивании своих взглядов", - сказал президент. "Я для себя многие полезные вещи отметил и тоже использую их в своей работе", - добавил он.

"Мы обязательно продолжим совместную работу, если вы примете решение не оставлять ту сферу деятельности, которой вы занимались на протяжении последних месяцев", - заключил Владимир Путин.