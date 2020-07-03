Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Новости

Кому положено максимальное пособие по безработице 15:59
В Ленобласти в промзоне загорелись металлические контейнеры 15:58
Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина 15:56
В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 15:51
ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе 15:38
В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров 15:37
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор 15:19
До 11 июля запланирован 41 авиарейс для вывоза россиян из-за рубежа 15:15
В Швейцарии ввели штраф в 10 тысяч франков за нарушение карантина 15:15
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности 15:06
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 15:03
В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки 15:00
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами 14:59
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO 14:55
В Испании открылся сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела 14:55
В Туле двое мужчин скончались после падения со строительных лесов 14:53
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене 14:43
Умер Народный артист РФ Александр Петров 14:37
Под Астраханью на Волге ликвидирован разлив нефтепродуктов 14:31
Налоговые инспекции возобновляют прием плательщиков 14:29
На Сахалине и Курилах отключился интернет 14:28
В Пермском крае вынесли приговор школьнику, готовившему массовое убийство 14:28
Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты 14:27
ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди 14:27
В Свердловской области снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 15:30
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы по поправкам в Основной Закон РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Эта встреча станет итоговым заседание рабочей группы, созданной указом президента России 15 января.

Фото: Александр Корольков/РГ
За поправки в Конституцию проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100 процентов протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92 процента граждан, против - 21,27 процента. Итоговая явка по стране составила 67,97 процента.

Накануне глава государства поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие при голосовании. Изменения, которые поддержали граждане, по его словам, направлены на совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий, укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, а также духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Голосование по поправкам в Конституцию РФ РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка