Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы по поправкам в Основной Закон РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Эта встреча станет итоговым заседание рабочей группы, созданной указом президента России 15 января.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100 процентов протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92 процента граждан, против - 21,27 процента. Итоговая явка по стране составила 67,97 процента.

Накануне глава государства поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие при голосовании. Изменения, которые поддержали граждане, по его словам, направлены на совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий, укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, а также духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.