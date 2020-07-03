Путин: У нас нет планов подменять очное образование дистанционным

"Не может обычный способ получения знаний, естественный процесс полностью быть подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника", - отметил глава государства.

"У нас нет таких планов - полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования", - заверил он.

При этом президент отметил, что технические возможности сферы образования развиваются, в том числе - дистанционные формы, пытаться остановить технический прогресс невозможно, да и не нужно.

"Но разумеется подменять одно другим не следует, мы и не собираемся этого делать", - подчеркнул Владимир Путин.

Он согласился с мнением Лаховой о том, что нужен контроль в сфере применения дистанционных форм обучения.

"Это точно должно быть под контролем, нужно вырабатывать общие, рамочные правила и, исходя из этого, развивать нашу образовательную систему", - заключил глава государства.