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03.07.2020 15:43
Рубрика: Экономика

Разрабатывается программа поддержки застройщиков с низкой доходностью

Текст: Марина Трубилина
Разработку специальной программы, которая стимулирует строительство жилых домов с низкой доходностью заканчивает Минстрой. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам первого года работы строительной отрасли по проектному финансированию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Сейчас в стадии строительства находится около 99,5 млн квадратных метров жилья, из них 35% - с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Высказываемые перед началом реформы опасения о том, что никто не перейдет на проектное финансирование, а дома еще несколько лет будут достраиваться по старым правилам - не оправдались, отметил Стасишин. Остаются точечные вопросы, которые сейчас решаются, добавил министр. Так, вместе с Центробанком Минстрой работает над вопросом, как вовлечь регионы, где доходность проектов не превышает 15% (банкам финансирование таких жилых комплексов неинтересно). "Заканчиваем разработку специальной программы, которая будет направлена на стимулирование именно таких проектов с низкой рентабельностью", - сказал замглавы Минстроя. Кроме того, сейчас обсуждаются поправки, которые позволят раскрывать счета эскроу сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Это не является альтернативой поэтапному раскрытию счетов эскроу, которое "сегодня не обсуждается", подчеркнул Стасишин, но это серьезная мера на пути донастройки работы по проектному финансированию.

Фото: wikimedia.org
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Также замминистра отметил, что снизились объемы выхода в стройку новых объектов, но с введением проектного финансирования это напрямую не связано. По мнению Минстроя, для перелома этой тенденции необходимо наличие в регионах подготовленных земельных участков под жилищное строительство, обеспечение их транспортной и магистральной инженерной инфраструктурой. "Задача министерства - сделать так, чтобы опережающими темпами шло обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. Потому что без этого показатели, установленные президентом, по вводу жилья в 2024 году будет сложно выполнить".

Сегодня самые лучшие условия, чтобы покупать жилье в ипотеку, подчеркнул Стасишин, говоря о программе ипотеки с господдержкой под 6,5%. "Говорить сегодня о каком-то продлении программы, я считаю, просто некорректно", - отметил он.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой

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