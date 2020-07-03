Разрабатывается программа поддержки застройщиков с низкой доходностью

Сейчас в стадии строительства находится около 99,5 млн квадратных метров жилья, из них 35% - с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Высказываемые перед началом реформы опасения о том, что никто не перейдет на проектное финансирование, а дома еще несколько лет будут достраиваться по старым правилам - не оправдались, отметил Стасишин. Остаются точечные вопросы, которые сейчас решаются, добавил министр. Так, вместе с Центробанком Минстрой работает над вопросом, как вовлечь регионы, где доходность проектов не превышает 15% (банкам финансирование таких жилых комплексов неинтересно). "Заканчиваем разработку специальной программы, которая будет направлена на стимулирование именно таких проектов с низкой рентабельностью", - сказал замглавы Минстроя. Кроме того, сейчас обсуждаются поправки, которые позволят раскрывать счета эскроу сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Это не является альтернативой поэтапному раскрытию счетов эскроу, которое "сегодня не обсуждается", подчеркнул Стасишин, но это серьезная мера на пути донастройки работы по проектному финансированию.

Также замминистра отметил, что снизились объемы выхода в стройку новых объектов, но с введением проектного финансирования это напрямую не связано. По мнению Минстроя, для перелома этой тенденции необходимо наличие в регионах подготовленных земельных участков под жилищное строительство, обеспечение их транспортной и магистральной инженерной инфраструктурой. "Задача министерства - сделать так, чтобы опережающими темпами шло обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. Потому что без этого показатели, установленные президентом, по вводу жилья в 2024 году будет сложно выполнить".

Сегодня самые лучшие условия, чтобы покупать жилье в ипотеку, подчеркнул Стасишин, говоря о программе ипотеки с господдержкой под 6,5%. "Говорить сегодня о каком-то продлении программы, я считаю, просто некорректно", - отметил он.