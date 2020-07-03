Музеи Московского Кремля сегодня открылись после локдауна

На входе через Боровицкие ворота, кроме осмотра сумок и прохода через "рамку", еще и измеряют температуру. Кстати, вход через Кутафью башню закрыт. Почти сразу за дверью в Оружейную палату - санитайзеры. Объявление напоминает, то вход теперь только в масках и перчатках. Но это и так все понимают. С COVID-19 не шутят.

В залах народу пока немного. И не только из-за раннего часа. Теперь на один сеанс в Оружейную палату продают не больше 150 билетов (раньше - 450). Купить их можно онлайн на сайте www.kreml.ru. Сеансов, как обычно, четыре - через каждые два часа, начиная с 10 часов. Экскурсия - не более пяти человек. Аудиогид можно взять при желании. Говорят, что гаджет будет дезинфицироваться после каждого посетителя.

В отличие от новых правил, цены - старые. Вход в Оружейную палату - 1000 рублей, посмотреть Соборы Кремля можно за 700 рублей. Вход на Соборную площадь - через каждые полчаса с 9 утра. Дети до 16 лет идут бесплатно (но билет им брать надо!). Все льготы для пенсионеров, ветеранов сохраняются.

Впереди - выставка шедевров русской эмали

Единственные залы, которые закрыты, - выставочные в Патриаршем дворце. Елена Юрьевна Гагарина, директор Музеев Московского Кремля, говорит, что они полностью готовы, чтобы принять выставку "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали": "У нас полностью подготовлены витрины, экспликации. Осталось поставить вещи. Выпущен каталог выставки".

Выставка, между прочим, обещает стать событием не только для ценителей ювелирного искусства. Хотя имя Федора Рюкерта известно меньше, чем имя Карла Фаберже, в свое время изделия его фирмы ценились наравне с работой Фаберже. Рюкерт, кстати, с фирмой Фаберже сотрудничал. Он специализировался на серебряных изделиях с многоцветной эмалью, вставками с живописными миниатюрами. Много работ Федора Рюкерта хранятся в частных коллекциях за рубежом. Но из-за пандемии границы закрылись. Когда можно будет привезти экспонаты, неизвестно.

На вопрос, как директор Музеев Московского Кремля оценивает опыт работы онлайн во время самоизоляции, Елена Юрьевна говорит: музей планирует продолжить запись лекций и экскурсий для виртуальных посетителей. Тем более что новый формат оказался востребованным. За три месяца локдауна только лекции и экскурсии Музеев Московского Кремля онлайн посетило миллион четыреста тысяч человек.

Они были первыми

Первыми посетителями Оружейной палаты стали финалисты конкурса на лучшее название нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади, которое откроется в конце 2021 года. Александру Змеулу, Антону Латынину Константину Мишуровскому, Алексею Федорову были вручены дипломы, и первая экскурсия по Оружейной палате была проведена для них.

Но если в первый час после торжественной церемонии награждения в залах Оружейной палаты было непривычно мало посетителей, то затем народ подтянулся. Среди первых посетителей, пришедших в Оружейную палату сразу после ее открытия для публики, - профессиональный искусствовед, супруги из Перми, приехавшие в Москву навестить сына, мама с детьми…

Историк искусства Анастасия, говорит, что ее как раз интересует средневековое искусство, точнее - взаимосвязь разных видов искусства. Поэтому когда она увидела на сайте Музеев Московского Кремля объявление об открытии 3 июля, поняла, что это отличный шанс рассмотреть все детали спокойно, без толчеи. Купила билеты онлайн на первый же сеанс, даже послушала награждение финалистов конкурса на лучшее название нового здания Музеев Кремля. Говорит, что обязательно придет сюда с 7-летним сыном, пока лето и немного народа.

Алексей и Татьяна - супруги из Перми. В Москву приехали навестить сына. Она - учитель, он - предприниматель. Татьяна рассказывает, что в прошлом году в Оружейную палату им попасть не удалось. Была очень большая очередь, по времени тоже не получалось. Тогда они посмотрели Соборную площадь и соборы Кремля. "А нынче просто очень захотелось. Когда мы увидели, что первый день открывают Оружейную Палату, решили, что идем. Потому что мы завтра уезжаем", - говорит Татьяна. Алексей добавляет, что огромный плюс в том, что мало народа: "Осматриваем все экспонаты. Просто огромное удовольствие". На вопрос, не было ли страшно ехать в Москву из-за эпидемии, отвечают: в целом - нет. "Первые две недели, когда приехали, было чуть тревожно, - уточняет Алексей. - Но как-то уже укаталось. Само собой, знаем, что маски нужны, перчатки. Руки моем и дезинфицируем, конечно. Везде и в музеях, и в метро - антисептики".

Цифра

1 млн 400 тысяч человек посмотрели лекции и экскурсии онлайн на сайте и в блогах Музеев Московского Кремля.

Прямая речь

"РГ" предложила финалистам объяснить их вариант названия нового здания Музеев Московского Кремля.

Александр Змеул - "Корпус Клейна"

- Это название в честь архитектора Романа Ивановича Клейна, известного отечественного архитектора, автора многих известных построек в Москве, таких, как главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, ЦУМ, Бородинский мост. Он же был архитектором здания Средних торговых рядов, где разместятся новые экспозиции Музеев Московского Кремля. К тому же Роман Клейн был одним из инициаторов создания музейного городка на территории Московского Кремля. Проект музейного городка в Кремле был разработан в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революцией. Так что название "Корпус Клейна" - дань уважения архитектору и реставратору, так много сделавшему для Москвы.

Константин Александрович Мишуровский - "Кремлевские музейные ряды"

- После того, как название ГУМ в 1921 году заменило прежнее - Верхние торговые ряды, на Красной площади больше нет "рядов", но зато осталось Зарядье. Хотелось вернуть слово "ряды" в название, чтобы этимология слова "Зарядье" оставалась прозрачной. Если раньше были Торговые ряды, то теперь было бы здорово, если около Кремля появились бы Музейные ряды. Кроме того, в этом случае и само здание Средних торговых рядов не утратило бы своего исторического названия. Его трансформация при этом остается понятной: она определяется новым музейным назначением здания. При разработке эмблемы музейного комплекса можно было бы сочетать историческое название и то, которое станет его преемником. Это удобно.

Антон Латынин - "Красная палата"

- Я предложил это название, потому что новое здание Музеев Московского Кремля будет находиться на Красной площади. С другой стороны, слово "красный" в русском языке означало еще и "красивый, новый". Почему "палата"? Потому что архитектура здания подражает старинным палатам XVII века. Наконец, мне хотелось подчеркнуть родство старого и нового музея между собой, акцентировать связь с Оружейной палатой.

Алексей Федоров - "Новая Оружейная палата"

- Почему я выбрал это название? Я считаю, что Оружейная палата - невероятной стоимости бренд. Менять его на какой-то другой было бы, с моей точки зрения, неправильно. А придать ему новое звучание, добавив слово "Новая", - видимо, оптимальный вариант. К слову, аналогично здание Третьяковской галереи на Крымском валу стало называться Новой Третьяковкой.