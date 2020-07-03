Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Экстремальная жара и сильнейшие грозы ожидаются в ближайшие дни во многих регионах России.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Днем 23-29 градусов, на юге Центрального округа до плюс 34-х. В последующие два дня, 4 и 5 июля, сохранится дождливая погода.

Ночи будут по-июльски теплыми - с температурой от 13 до 20 градусов. Днем до +30, на юге Центрального округа еще жарче - плюс 37 градусов. В субботу, 4 июля, в Воронежской и Белгородской областях днем 35-37 градусов. Воздух туда будет поступать с восточного Средиземноморья. При прояснениях он еще больше будет раскаляться.

Атмосферные фронты также влияют и на погоду на юге России. Сегодня сильный дождь ожидается в Волгоградской области. С 3 по 5 июля 40-градусная жара накроет Ставрополье.

На юге Сибири - в Хакасии - сегодня очень сильный дождь с градом. Ветер штормовой - 25-30 метров в секунду. Крупный град ожидается в Приморском крае. С 3 по 5 июля в Тыве, центральных и южных районах Красноярского края ливень с градом. Ветер может достигать 30 метров в секунду.

Согласно прогнозу, 3 и 4 июля в Томской и Кемеровской областях ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду.

А вот в Магаданской области заморозки - ночью до -4 градусов, что может пагубно отразиться на растениях.

В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко - в выходные там до плюс 30 и выше.

В Москве сегодня воздух прогреется до +27 градусов. Местами сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу. Будет еще жарче. В воскресенье, 5 июля, осадков будет меньше, а жара усилится. В понедельник, 6 июля, солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до +31 градуса. 7 июля температурный фон останется без изменений, а 8 июля - будет на градус теплее.

Но это не самая высокая температура в начале июля. Третьего июля 1917 года в Москве было 32,2 градуса. А 4 июля 1938 года в столице зафиксировано 33,7 градуса. И 5 июля того же 1938 года было 36,2 градуса. А в 2010 году был зарегистрирован абсолютный максимум московского лета: +38,2 градуса. Такая температура была в столице 29 июля.