Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность обменяться мнениями во Ржеве в день открытия мемориала Советскому солдату, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось", - заявил он журналистам.
По словам представителя Кремля, стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений, интеграции и международные дела.
Напомним, что Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату во вторник.