Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность обменяться мнениями во Ржеве в день открытия мемориала Советскому солдату, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко принял участие в шествии "Беларусь помнит!" "Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось", - заявил он журналистам. По словам представителя Кремля, стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений, интеграции и международные дела. Напомним, что Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату во вторник.

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