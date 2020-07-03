Власть
03.07.2020 12:38
Текст: Ксения Воронцова

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность обменяться мнениями во Ржеве в день открытия мемориала Советскому солдату, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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"Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось", - заявил он журналистам.

По словам представителя Кремля, стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений, интеграции и международные дела.

Напомним, что Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату во вторник.

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