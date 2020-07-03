Новости

Кому положено максимальное пособие по безработице 15:59
В Ленобласти в промзоне загорелись металлические контейнеры 15:58
Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина 15:56
В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 15:51
ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе 15:38
В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров 15:37
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор 15:19
До 11 июля запланирован 41 авиарейс для вывоза россиян из-за рубежа 15:15
В Швейцарии ввели штраф в 10 тысяч франков за нарушение карантина 15:15
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности 15:06
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 15:03
В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки 15:00
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами 14:59
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO 14:55
В Испании открылся сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела 14:55
В Туле двое мужчин скончались после падения со строительных лесов 14:53
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене 14:43
Умер Народный артист РФ Александр Петров 14:37
Под Астраханью на Волге ликвидирован разлив нефтепродуктов 14:31
Налоговые инспекции возобновляют прием плательщиков 14:29
На Сахалине и Курилах отключился интернет 14:28
В Пермском крае вынесли приговор школьнику, готовившему массовое убийство 14:28
Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты 14:27
ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди 14:27
В Свердловской области снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор

Текст: Анна Скудаева

В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

По данным следствия, работавший маляром житель Ивановской области 1979 года рождения разъезжал на машине по дорогам региона, где высматривал молодых женщин. Предлагая услуги бесплатной "попутки", он сажал своих жертв в автомобиль, но вместо доставки домой завозил в лес, где грабил, насиловал, а затем душил либо перерезал им горло.

- В качестве орудия преступления использовал электрический провод и канцелярский нож. С целью сокрытия следов преступления прятал тела убитых на свалке под бытовым мусором, либо сжигал, - говорится в сообщении.

Как выяснил суд, в 2010-2011 годах злоумышленник убил четырех женщин в возрасте от 19 до 32 лет. Их изувеченные тела были обнаружены в ивановских лесах. На раскрытие зверских преступлений ушло почти восемь лет: лишь в 2018 году предполагаемого маньяка удалось задержать. Чтобы вычислить подозреваемого, следователям потребовался опрос сотен свидетелей и почти 5000 генетических экспертиз.

Как уточнили в прокуратуре, по искам потерпевших ему придется выплатить 5 миллионов рублей морального вреда и компенсировать семьям погибших материальный ущерб на 23 тысячи рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска