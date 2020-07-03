Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор

В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.

По данным следствия, работавший маляром житель Ивановской области 1979 года рождения разъезжал на машине по дорогам региона, где высматривал молодых женщин. Предлагая услуги бесплатной "попутки", он сажал своих жертв в автомобиль, но вместо доставки домой завозил в лес, где грабил, насиловал, а затем душил либо перерезал им горло.

- В качестве орудия преступления использовал электрический провод и канцелярский нож. С целью сокрытия следов преступления прятал тела убитых на свалке под бытовым мусором, либо сжигал, - говорится в сообщении.

Как выяснил суд, в 2010-2011 годах злоумышленник убил четырех женщин в возрасте от 19 до 32 лет. Их изувеченные тела были обнаружены в ивановских лесах. На раскрытие зверских преступлений ушло почти восемь лет: лишь в 2018 году предполагаемого маньяка удалось задержать. Чтобы вычислить подозреваемого, следователям потребовался опрос сотен свидетелей и почти 5000 генетических экспертиз.

Как уточнили в прокуратуре, по искам потерпевших ему придется выплатить 5 миллионов рублей морального вреда и компенсировать семьям погибших материальный ущерб на 23 тысячи рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.