Новости

Возбуждено дело по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ 18:49
В Китае вскрыли десятки гробниц династий Тан и Сун 18:47
Жена Зеленского вылечилась от коронавируса 18:45
На Дону сняли карантин в детских садах, бассейнах и гостиницах 18:44
Трамп посоветовал Байдену проверить свой мозг 18:24
Генри Кавилл сравнил "Ведьмака" и "Игру престолов" 18:21
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной его отца 18:17
В Ростове задержан подозреваемый в вооруженном ограблении банка 18:15
В Ярославской области начнут работу детские лагеря 18:10
ФАС: Цены на социально значимые продукты снижаются 18:09
Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом 18:08
Москалькова предложила ускорить процесс освобождения заключенных 18:03
В Крыму отелям запретили принимать детские группы из других регионов 18:00
В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды 17:54
В Казани задержан глава общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев 17:48
Актер сериала "Голливуд" рассказал о секс-сцене с 71-летней коллегой 17:47
В Липецке в суд направлено дело о махинациях с квартирами для сирот 17:43
Завершился суд над петербуржцами, жарившими сосиски над Вечным огнем 17:37
Путин: Ценные предложения, не вошедшие в Конституцию, надо реализовать 17:35
Неонацисты скупают недвижимость в Восточной Германии 17:29
Путин предложил группе по поправкам в Конституцию продолжить работу 17:28
Во Вьетнаме открылся отель, на чье оформление использовали тонну золота 17:19
В Таиланде иностранцев обязали сдавать тест на COVID-19 за 96 долларов 17:19
Раскопки в Иране пролили новый свет на загадочную столицу Мидии 17:15
Бирюков: За полгода московская "Система-112" приняла около 1,3 млн вызовов 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 18:10

В Ярославской области начнут работу детские лагеря

Текст: Элина Труханова

С 6 июля в Ярославской области будут открыты летние загородные лагеря с круглосуточным пребыванием.

На Алтае 600 детей бесплатно отдохнут в загородных лагерях

При этом дневные лагеря - пришкольные, трудовые и профильные - начнут работу только 20 июля, что связано с проведением в школах ЕГЭ.

- Персонал лагерей пройдет тестирование на COVID-19 и будет находиться на работе всю смену. Это обязательное условие, - написал на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов. - В связи с этим дали возможность организациям самим решать, сколько она продлится - обычные три недели или сократится до двух.

По словам губернатора, решено сохранить размер компенсации родителям из областного бюджета. 7 065 рублей смогут получить семьи, чей совокупный доход не превышает 18 900 рублей на члена семьи, 2 000 рублей - остальные. Из-за позднего начала летней кампании отодвигаются и сроки ее окончания: последняя смена закончится 6 сентября.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, лагеря будут заполнены лишь на 50 процентов. Поэтому отдохнуть в них в этом году смогут только около семи тысяч человек.

Кстати

С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы. Но заполнять отели будет разрешено не более чем на три четверти. Гостиничные кафе и столовые, при отсутствии летних веранд, смогут работать только на вынос и доставку в номера.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Отдых детей в летних лагерях Отпуск 2020. Выбор есть

Главное сегодня

Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах