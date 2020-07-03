В Ярославской области начнут работу детские лагеря

С 6 июля в Ярославской области будут открыты летние загородные лагеря с круглосуточным пребыванием.

При этом дневные лагеря - пришкольные, трудовые и профильные - начнут работу только 20 июля, что связано с проведением в школах ЕГЭ.

- Персонал лагерей пройдет тестирование на COVID-19 и будет находиться на работе всю смену. Это обязательное условие, - написал на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов. - В связи с этим дали возможность организациям самим решать, сколько она продлится - обычные три недели или сократится до двух.

По словам губернатора, решено сохранить размер компенсации родителям из областного бюджета. 7 065 рублей смогут получить семьи, чей совокупный доход не превышает 18 900 рублей на члена семьи, 2 000 рублей - остальные. Из-за позднего начала летней кампании отодвигаются и сроки ее окончания: последняя смена закончится 6 сентября.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, лагеря будут заполнены лишь на 50 процентов. Поэтому отдохнуть в них в этом году смогут только около семи тысяч человек.

Кстати

С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы. Но заполнять отели будет разрешено не более чем на три четверти. Гостиничные кафе и столовые, при отсутствии летних веранд, смогут работать только на вынос и доставку в номера.