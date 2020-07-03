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03.07.2020 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье напавший на пограничников рыбак из КНДР осужден на четыре года

Текст: Ольга Журман

К четырем годам колонии общего режима приговорен один из трех северокорейских рыбаков, оказавших сопротивления пограничникам РФ во время досмотра судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Находкинского городского суда.

Дела напавших на российских пограничников граждан КНДР направлены в суд

В сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При досмотре судна 17 членов экипажа северокорейского судна напали на российских пограничников, вооружившись подручными средствами. Трое нарушителей нанесли удары военнослужащим, причинив вред здоровью средней тяжести.

Всем троим предъявлены обвинения по части второй статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), но в рамках разных дел.

Расследование уголовного дела против остальных 14 рыбаков продолжается и находится на завершающей стадии.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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